Segunda-feira, 29 de Março, Vigília em memória dos mártires do nosso tempo, presidida pelo Cardeal Farrell

Transmissão multilingue ao vivo às 18h30 p.m. (hora da Itália)

Na segunda-feira, 29 de Março às 18h30 na Basílica de Santa Maria in Trastevere, celebraremos uma vigília em memória dos mártires do nosso tempo, presidida pelo Cardeal Kevin J. Farrell. Devido à pandemia, a participação presencial não é possível para todos, pelo que será transmitido em directo no website da Comunidade https://www.santegidio.org/pageID/1/langID/pt/HOME.html, no canal YouTube https://www.youtube.com/user/santegidio e na página Facebook https://www.facebook.com/santegidio.org.

A oraração é trasmitida em directo com tradução simultanea nas línguas disponíveis no website www.santegidio.org: em inglês, espanhol, francês, português.

os smartphones pode baixar a aplicação l’app “Preghiera con Sant’Egidio” com o podcast das gravações.