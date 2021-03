news

Um ano atrás a oração do Papa, um abraço de esperança a um mundo "no mesmo barco" na tempestade da Covid-19

Há um ano, a 27 de Março de 2020, no Sagrado da Basílica de São Pedro, o Papa Francisco dirigiu a sua oração e a bênção urbi et orbi a um mundo afectado pela pandemia, abalado pela incerteza como os discípulos no barco no meio da tempestade (Mc 4,35-41). As palavras do Papa são actuais, não só devido à emergência sanitária que ainda se verifica no mundo, mas também devido à forte resposta da fraternidade, que ilumina a escuridão do isolamento e do individualismo, e conta com "as armas vencedoras da oração e do serviço".



A persistência da pandemia, com a consequente crise económica e social, como uma tempestade que ainda não diminuiu, torna ainda mais evidente o facto de nos encontrarmos "no mesmo barco" como humanidade, chamados a remar juntos, porque ninguém se salva sozinho.



Releiamos, como um abraço de esperança, a meditação do Papa Francisco proferida a 27 de Março de 2020 no extraordinário momento de oração em tempo de epidemia.

O Papa e um ano de Covid. O mundo no "barco de Pedro". Avvenire revê 365 dias de discursos, gestos, orações, actos concretos de caridade do papa.

