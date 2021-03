news

Vigília para os Mártires. As palavras do Cardeal Farrell: "É o amor pelos outros que nos salva".

VIGÍLIA DE ORAÇÃO ORGANIZADA PELA COMUNIDADE DE SANT' EGIDIO

“Em memória daqueles que nos últimos anos ofereceram as suas vidas pelo Evangelho”



HOMÍLIA

(após a proclamação de Lc 21,5-18)

Roma - Basílica de Santa Maria em Trastevere

Segunda-feira, 29 de Março, 2021



Caros irmãos e irmãs,

acabamos de escutar as palavras com que Jesus prediz a perseguição que os seus discípulos sofrerão em todas as épocas "por causa do seu nome”. Perseguição de ambientes institucionais (reis e governantes), de ambientes religiosos, mesmo de ambientes familiares (pais, irmãos, parentes, amigos). Jesus é a razão profunda para esta aversão. Ele é aquele que, para o mundo, permanece para sempre um "sinal de contradição" e que é rejeitado nos cristãos, seus discípulos. Mas Jesus é também aquele que permanece próximo dos perseguidos, dando-lhes "palavra e sabedoria" e enviando-lhes o seu espírito, de modo que o seu testemunho se torne uma mensagem de amor e esperança, na certeza de que nada se perderá e que nenhum sofrimento suportado por causa dele permanecerá infrutífero: "nem um cabelo da vossa cabeça se perderá”.

Este Evangelho reflecte verdadeiramente a situação actual em muitas regiões do mundo em que muitos cristãos, não apenas católicos, continuam a sofrer e a perder as suas vidas "por causa do nome de Jesus”.Basta dizer que em 2020, 4.761 cristãos foram mortos por causa da sua fé, 13 cristãos por dia (World Watch List 2021 relatório da Open Doors). Estamos aqui reunidos esta noite, no início da Semana Santa, para recordar todos estes nossos irmãos e irmãs, mártires contemporâneos da fé e da caridade, que deram as suas vidas por fidelidade ao Evangelho e por fidelidade ao serviço dos outros, especialmente os mais pobres e esquecidos, serviço que tinham abraçado como a sua principal vocação na vida.

A nossa recordação e a nossa oração querem ser um gesto de proximidade com os mártires de todas as igrejas cristãs, com as suas famílias e as suas comunidades.A proximidade entre irmãos na fé encoraja e dá esperança porque quebra a solidão e assume a dor dos outros. Tudo isto foi-nos mostrado de forma exemplar pelo Santo Padre na sua recente viagem apostólica ao Iraque. O Papa Francisco, superando muitas dificuldades e também enfrentando possíveis riscos, quis estar presente pessoalmente entre os cristãos, entre as famílias e ao lado dos pastores das comunidades cristãs que sofreram perseguição e o flagelo da guerra naquela terra tão rica em tradições religiosas. Ele queria conhecer o povo, ouvir as suas histórias, partilhar os seus sofrimentos. Encorajou-os, recordou-lhes a necessidade de perdão e, ao mesmo tempo, a necessidade de lutar para construir a paz, mesmo que isso pareça impossível. O Papa encontrou não só cristãos, mas também representantes de outras religiões para manter vivo o sonho da fraternidade universal, e convidou todos a não se cansarem «de rezar pela conversão dos corações e pelo triunfo de uma cultura da vida, da reconciliação e do amor fraterno, com respeito pelas diferenças, pelas diferentes tradições religiosas, num esforço para construir um futuro de unidade e colaboração entre todas as pessoas de boa vontade». (Discurso durante a visita à comunidade de Qaraqosh, 7 de Março de 2021).



Seguindo o exemplo do Papa, esta noite também nós nos unimos idealmente a todos aqueles no mundo que continuam a enfrentar não só a morte física, mas também a "morte psicológica" e "espiritual" causada pela discriminação religiosa, a falta de liberdade, a impossibilidade de viver e praticar a própria fé e aquela dimensão essencial da fé que é a caridade para com o próximo. Pensemos nos seus sofrimentos diários e tentemos carregá-los nos nossos corações, vivendo-os como os nossos próprios sofrimentos. O nosso mundo é de facto um mundo pequeno. O que acontece no Iraque, Paquistão ou Nigéria é como se estivesse a acontecer aqui. Já nada é estranho para nós. Estamos todos perto.



A nossa proximidade espiritual com os mártires e a nossa solidariedade é boa para as comunidades cristãs que vivem em zonas difíceis, mas é especialmente boa para nós. A crise de saúde global que estamos a viver, com os graves problemas sociais que dela derivam, pode provocar, mesmo em nós cristãos, uma perigosa retirada em nós mesmos, de modo que todo o horizonte da vida corre o risco de ser reduzido à única preocupação de preservar a nossa própria saúde e bem-estar económico. Olhar para os mártires, portanto, é bom para nós. As suas vidas são como luzes que iluminam a escuridão dos nossos medos e da nossa mesquinhez. São discípulos de Jesus que viveram no espírito das bem-aventuranças até ao extremo. Mostram-nos que o propósito da vida não é apenas preservá-la de qualquer perigo, mas dá-la por amor. O seu testemunho, muitas vezes manso, silencioso e desconhecido do mundo, diz-nos que não é a separação dos outros que nos salva, mas sim o amor pelos outros.



Gostaria por isso de agradecer a todos aqueles que fazem parte da Comunidade de Sant'Egidio, não só por organizarem este momento de oração, mas também pelo seu generoso empenho em muitos países do mundo ao serviço da paz e da reconciliação. Viveis um apostolado de fé e caridade, pondo-vos ao serviço dos mais solitários, dos mais pobres, daqueles que perderam as suas famílias, daqueles que foram forçados a abandonar as suas terras. Ao fazê-lo, é um grande estímulo para todos manter vivo este "elevado ideal" de vida cristã que os mártires encarnaram. Que todos nós cristãos nos sintamos encorajados a não ter medo, e a superar os nossos encerramentos e o nosso cansaço para dar testemunho da nossa fé, pela palavra e por uma vida em plena conformidade com o Evangelho.



« sangue dos mártires, é a semente dos cristãos»disse um escritor dos primeiros séculos da Igreja e, a este respeito, o Santo Padre explicou que os mártires são aqueles «que levam a Igreja para a frente, que sustentam a Igreja [...] Uma Igreja sem mártires, atrevo-me a dizer, é uma Igreja sem Jesus» (Meditação da manhã, 30 de Janeiro de 2017). Caríssimos, apresentemos agora ao Senhor, nas nossas orações, a vida dada de todos os mártires da fé e da caridade, para que seja investida com a luz da Ressurreição e se torne uma semente de salvação e reconciliação em todos aqueles lugares onde derramaram o seu sangue e pelo mundo inteiro.

Ámen.

