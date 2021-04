news

"Mas tudo pode mudar. Depende de cada um de nós". João Paulo II faleceu a 2 de Abril de 2005. A recordação do Papa Santo

Passaram-se dezasseis anos, mas a memória dos fiéis ainda está viva, bem como o sentimento de gratidão da Comunidade de Sant'Egidio pelo Santo Papa João Paulo II, que acompanhou o caminho dela durante quase três décadas.



Testemunha da dolorosa história europeia do século passado, João Paulo II avançou para o cenário global e conseguiu perceber o papel cada vez mais significativo que as religiões iriam desempenhar no futuro.



Em 2003, já idoso e doente, João Paulo II disse ao corpo diplomático reunido no Vaticano: "Mas tudo pode mudar. Depende de cada um de nós. Cada pessoa pode desenvolver dentro de si o seu próprio potencial de fé. É portanto possível mudar o curso dos acontecimentos". Esta tem sido sempre a sua confiança.

Vídeo

Conversa com Andrea Riccardi sobre o centenário do nascimento de São João Paulo II (18 de Maio de 2020)





Libri

A. Riccardi

La santità di Papa Wojtyła

ed. San Paolo, 2014





A. Riccardi

ed. San Paolo, 2011

A. Riccardi

ed. Mondadori 2003

