Páscoa da solidariedade: GALERIA DE FOTOS

As imagens de muitos países do mundo

Uma Páscoa de ressurreição e de solidariedade: em Roma, e em muitas cidades de Itália e do mundo, as Comunidades de Sant'Egidio, que celebraram a Ressurreição do Senhor na liturgia, saíram em seguida às ruas, ao encontro dos mais pobres.



A distribuição de almoços de Páscoa, nas ruas, nos centros da Comunidade, alcançou as crianças das Escolas da Paz, os idosos sozinhos, os sem-abrigo, os refugiados, levando a luz da Páscoa para todo o lado.



As imagens que aqui publicamos permitem-nos fazer uma breve viagem virtual através desta festa generalizada que tocou não só a Europa, mas também a África, a Ásia e as Américas.

