7 de Abril, Dia Mundial da Saúde: cada vez mais o direito de todos. Em África o compromisso do DREAM contra a SIDA e a Covid-19

A saúde é um direito fundamental de cada pessoa e o acesso aos serviços de saúde, a começar pela vacina contra a Covid-19, deve ser garantido a todas as pessoas, em todas as latitudes, mesmo em situações difíceis ou de emergência, especialmente nesta fase de pandemia que o mundo inteiro está a enfrentar. Com esta convicção, a Comunidade de Sant'Egidio celebra amanhã, 7 de Abril, o Dia Mundial da Saúde, com o título "Construir um mundo mais justo e saudável": uma oportunidade para reafirmar o seu compromisso com os doentes em África com o programa DREAM e para lançar o novo website www.dream-health.org cheio de dados e notícias sobre este continente.



Lançado em 2002 para combater a propagação da SIDA, DREAM tornou-se um modelo de cuidados ao longo dos anos e está agora activo em 10 países africanos, com 50 centros clínicos e 28 laboratórios de biologia molecular, que forneceram testes de diagnóstico e cuidados de saúde gratuitos a 500.000 pessoas e permitiram, entre outras coisas, o nascimento de 120.000 bebés saudáveis de mães seropositivas.



DREAM trabalha em apoio aos sistemas de saúde dos estados individuais, formando o pessoal local para poder utilizar correctamente o equipamento de ponta presente nos seus centros de saúde. Além disso, foi imediatamente activado para lidar com a pandemia de Covid-19. Com base na experiência adquirida na luta contra o VIH, tuberculose e Ébola, o programa DREAM tornou-se um ponto de referência na luta contra o coronavírus, disponibilizando os seus laboratórios e centros clínicos para o rastreio e vacinação dos doentes. Também é decisiva a formação de profissionais de saúde e o trabalho de educação sanitária e sensibilização da população, para limpar o campo dos preconceitos e notícias falsas que sempre constituíram um obstáculo à prevenção e ao tratamento, mesmo na luta contra as doenças endémicas.

O Dia Mundial da Saúde 2021

O Dia Mundial da Saúde é celebrado todos os anos a 7 de Abril. A história do dia começa com a Primeira Assembleia da Saúde em 1948 e, desde a sua entrada em vigor em 1950, a celebração tem como objectivo aumentar a sensibilização para a questão da saúde. Cada ano a celebração foca-se numa área diferente, de interesse prioritário para a Organização Mundial de Saúde, este ano o tema é construir um mundo mais justo e mais saudável. Mais informação sobre https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2021