Ajuda de emergência na Indonésia Oriental atingida pelo ciclone

Sant'Egidio abre um centro de distribuição de ajuda

Nos últimos dias, um ciclone particularmente violento atingiu as ilhas de Flores e Timor no leste da Indonésia. Centenas de pessoas morreram e milhares foram deslocadas. Aldeias inteiras, onde as casas são maioritariamente feitas de madeira e bambu, foram varridas pela água.



As pessoas têm encontrado abrigo nas igrejas e escolas de alvenaria. A Casa da Comunidade em Kupang também acolheu várias famílias sem abrigo.



As Comunidades indonésias de Sant'Egidio activaram uma rede de solidariedade e na cidade de Malaka, a mais duramente atingida pelo ciclone, foi aberto um "Posko kemanusiaan", um "centro de ajuda humanitária" para a distribuição de alimentos e bens de primeira necessidade para os que ficaram sem nada.