news

8 de Abril, Dia Internacional dos Roma, Sinti e Caminhantes: o longo caminho para a inclusão

Entrevista em Vatican News

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

Vatican News retrata o caminho da inclusão dos (ciganos) Roma, Sinti e Caminhantes por ocasião do Dia Internacional a eles dedicado lembrando encontros significativos com os papas, São Paulo VI e o Papa Francisco, e através da história do actual compromisso da Comunidade de Sant'Egidio. Na entrevista, emerge uma situação pouco conhecida: um trabalho diário e em rede para a integração escolar e para a atenuação das desigualdades de longa data.

Ir para o especial de Vatican News »