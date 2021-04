A Comunidade de Sant'Egidio recorda, com gratidão e amizade, o Cardeal. Edward Cassidy, que faleceu em 10 de Abril, após uma longa vida ao serviço da Igreja e do diálogo

news

A Comunidade de Sant'Egidio recorda, com gratidão e amizade, o Cardeal Edward Cassidy, que faleceu em Newcastle (Austrália) na véspera do Domingo da Misericórdia, depois de uma longa vida passada ao serviço da Igreja.



Temos conhecido de perto e apreciado a sua intensa actividade de diálogo, que abraçou diferentes campos, desde o da diplomacia ao ecumenismo, sempre viveu com simplicidade e positividade, na perspectiva de uma unidade urgente entre as Igrejas cristãs. Na sua qualidade de Presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos (de 1989 a 2001) o Cardeal participou várias vezes nos Encontros de Oração pela Paz, promovidos por Sant'Egidio no espírito de Assis, com importantes contributos para o crescimento do diálogo entre os cristãos e entre as religiões.



Cassidy estava convencido do papel insubstituível que os crentes podem desempenhar para a humanidade, como disse em 1995 em Florença: "Se os crentes forem capazes de viver de acordo com o que é revelado na sua religião, então o mundo será melhor. Isto - continuou ele - pode gerar uma mudança concreta na história. Em torno da solidariedade com os últimos, as religiões podem encontrar um verdadeiro terreno de encontro".



As palavras que proferiu sobre o diálogo ecuménico em 1998, em Bucareste, por ocasião do Encontro Internacional de Oração pela Paz entre as Religiões Mundiais, sobre como as Igrejas Cristãs poderiam apressar o caminho para a unidade são uma síntese dos seus sentimentos e do seu empenho no diálogo: "Deixemos de lado as questões doutrinais que terão de ser ultrapassadas no seu próprio tempo. Há necessidade de uma mudança de mentalidade. Para os cristãos não basta ser simplesmente tolerantes uns com os outros. Como irmãos e irmãs no único Senhor, não devemos tolerar-nos uns aos outros, mas sim amar-nos uns aos outros. Somos chamados a cuidar uns dos outros".