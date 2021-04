news

Com os pobres de Santa Tecla, El Salvador, onde a pandemia tem aumentado as desigualdades

distribuição de alimentos e ajuda às crianças que ficaram sem escola

No estado de El Salvador, nos arredores da capital, surgiu a cidade de Santa Tecla. Anteriormente chamada Nova San Salvador, de acordo com um plano antigo, era para se tornar a capital. Embora isto não tenha acontecido, é agora um centro de desenvolvimento económico com aproximadamente 140.000 habitantes.



Muitos foram atraídos pelas oportunidades de trabalho e de vida, mas na realidade as desigualdades, também aumentadas pela pandemia, fizeram de Santa Tecla um lugar onde vivem muitas pessoas pobres.



Mas, tal como aconteceu em muitas partes do mundo, a crise sanitária transformou-se rapidamente numa crise económica e social, deixando muitos sem trabalho e sem meios de subsistência.



Por esta razão, a Comunidade de San Salvador, que já há muitos anos vinha trabalhando ao lado dos pobres em Santa Tecla, intensificou a sua presença, multiplicando a distribuição de alimentos nas ruas e a entrega de "canastas", cestas de alimentos às famílias mais necessitadas e aos idosos sem abrigo que vivem no "dormitório público".



Também ajudou os mais pobres a defenderem-se contra o contágio, explicando as medidas a tomar para se protegerem e distribuindo materiais de higiene e máscaras. Os jovens e adultos de Sant'Egidio procuraram novos recursos para satisfazer as necessidades dos "amigos de rua" e das crianças da Escola da Paz em Las Delicias e Utila. Na verdade, as escolas estão fechadas há algum tempo e as crianças só podem continuar a estudar graças à ajuda dos Jovens pela Paz.



Este compromisso gerou um vasto movimento de solidariedade e foi reforçado com a chegada de muitas pessoas que se disponibilizaram voluntariamente para ajudar.