news

Corredores humanitários, imigração e acolhimento na conversa entre o Alto Comissário Filippo Grandi e Marco Impagliazzo

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

O desejo de trabalhar em conjunto para enfrentar a difícil situação dos refugiados e migrantes esteve no centro da conversa entre Filippo Grandi, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados e Marco Impagliazzo.

Os resultados dos corredores humanitários na Etiópia, Líbano e Grécia foram abordados, bem como a recente renovação do corredor humanitário no Líbano com o Governo francês. Foi também analisada a situação crítica dos refugiados na Líbia e nos Balcãs. O Alto Comissário expressou o seu apreço pelo trabalho realizado por Sant'Egidio, num espírito de plena cooperação com o ACNUR.