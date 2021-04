news

Juntos pela África: renovado o acordo de colaboração entre a Associação Budista Japonesa Rissho Kosei-kai e Sant'Egidio

Hoje teve lugar o encontro online para celebrar o acordo entre a Associação de Leigos Budistas Japoneses Rissho Kosei-kai e a Comunidade de Sant'Egidio, assinado a 2 de Novembro de 2016 durante o Encontro Internacional de Assis "Sede de Paz". Graças à presença do Papa Francisco, marcou o início de um tempo novo de diálogo e colaboração efectiva entre as igrejas cristãs e as grandes religiões mundiais.

Nestes anos de amizade, tem havido várias formas de compromisso e solidariedade comuns, no Malawi.



O encontro de hoje foi uma oportunidade para uma renovada reflexão sobre o Acordo, sobre as realidades e as perspectivas futuras, houve um debate sobre o trabalho realizado em África e reafirmou-se o desejo de alargar o compromisso. Foi confirmado o compromisso de assumir maior responsabilidade na educação, protecção e ajuda ao crescimento das novas gerações deste jovem continente, cheio de energia e possibilidades mas muitas vezes esquecidas ou exploradas.



Como declarado a 2 de Novembro de 2016: há uma clara consciência dos laços de interdependência que existem entre todos os povos do mundo e das responsabilidades que isso implica. A atenção ao sofrimento dos mais pobres e o compromisso com a paz aproximam ainda mais a experiência e a vida quotidiana das nossas duas realidades. No caminho desta sensibilidade, a Rissho Kosei-kai e a Comunidade de Sant'Egidio reuniram-se.

Durante o encontro, desejou-se que este compromisso comum possa ser um exemplo para muitos homens e mulheres de diferentes religiões, de boa vontade, para responder com generosidade à grande sede de paz no nosso mundo.