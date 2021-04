news

O Papa Francisco recebeu em audiência Marco Impagliazzo: diálogo inter-religioso, luta contra a pandemia e corredores humanitários entre os temas do encontro

O Papa Francisco recebeu hoje em audiência o presidente da Comunidade de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo.

Diálogo inter-religioso, compromisso com a paz, corredores humanitários e ajuda às famílias neste tempo difícil de pandemia: estes, segundo o que a ANSA aprende, são os temas abordados na longa conversa no Vaticano.



Após a viagem do Papa Francisco ao Iraque, o tema do diálogo com outras religiões permanece em primeiro plano e deve ser reforçado, considerando que pode ser uma alavanca para a paz nesses territórios particularmente atormentados pelo conflito. Em particular, o Papa expressou preocupação com o que está a acontecer no norte de Moçambique, um país no qual a Comunidade de Sant'Egidio tem estado envolvida e presente há anos.



Em primeiro plano da conversa entre o Pontífice e o Presidente de Sant'Egidio foi também a experiência dos corredores humanitários que trouxeram milhares de migrantes para Itália de forma legal e segura, muitos dos quais já estão integrados. Por fim, de acordo com relatórios, o Papa e o Presidente de Sant'Egidio falaram da pandemia, que conduziu a um crescimento da pobreza mas ao mesmo tempo da solidariedade; a preocupação é sobretudo para as famílias, dado o contexto de redução da natalidade em que a Itália se encontra. (ANSA).