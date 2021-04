news

Mais uma tragédia da imigração ao largo da costa da Líbia. O nosso apelo para a garantia de resgates no mar e para a abertura de corredores humanitários

Comunicado de imprensa

Ao largo da costa da Líbia ocorreu mais um drama da imigração, com uma estimativa de mais de uma centena de mortos segundo algumas ONG. A Comunidade de Sant'Egidio expressa antes de mais as suas condolências às famílias dos migrantes, que na sua viagem viveram o sofrimento e o abuso desde a partida do seu país até ao trágico destino nas águas do Mediterrâneo.

Um sentimento de pena que precisa de ser reafirmado face a notícias que correm o risco de passar para segundo plano neste tempo amargo de pandemia.

Sant'Egidio lança um apelo às autoridades que poderiam ter tentado resgatar o barco improvisado que se encontrava à deriva, face aos relatórios já chegados na quarta-feira, para que sejam garantidos os salvamentos no mar daqueles cujas vidas estão em perigo.

Há uma necessidade urgente de responder o mais rapidamente possível à procura de ajuda por parte dos migrantes em trânsito para a Europa, particularmente os que se encontram actualmente na Líbia, com projectos a longo prazo destinados a esvaziar locais de detenção, examinando a situação de pessoas individuais e permitindo rotas legais seguras, tais como os corredores humanitários. Ao mesmo tempo, precisamos de construir um futuro viável nos países de origem, especialmente para os jovens, com o apoio da União Europeia.