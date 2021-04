news

Na segunda-feira, 26 de Abril, Sant'Egidio reza em memória das vítimas migrantes do naufrágio na Líbia. Garantia de resgate no mar, activação urgente de corredores humanitários

Em Roma às 19h30 Santa Maria in Trastevere

Na segunda-feira 26 de Abril, a partir da Basílica de Santa Maria em Trastevere, serão realizadas numerosas vigílias de oração em Itália e em toda a Europa, promovidas pela Comunidade de Sant'Egidio em memória das vítimas do último naufrágio ao largo da costa da Líbia.



Face a este enésimo massacre no mar, sentimos o dever de levantar a nossa voz e as nossas orações para que o nosso continente não seja manchado pela indiferença culpada, mas seja fiel aos seus valores de humanidade e defesa dos direitos.

Sant’Egidio pede às autoridades governamentais de cada Estado europeu e às da União Europeia que reactivem urgentemente uma rede de salvamento marítimo, rápida e eficiente, como exigido pelo direito internacional, de modo a não ter de responder no futuro não só à sua própria consciência mas também aos crimes de não salvamento.

No que diz respeito à Líbia e aos seus centros de detenção, os corredores humanitários devem também ser abertos urgentemente para os países europeus, utilizando um modelo que Sant'Egidio, juntamente com outras organizações como as Igrejas Protestantes e a Conferência Episcopal Italiana, já implementou nos últimos cinco anos, com bons resultados não só em termos de acolhimento mas também de integração.



Em Roma, a vigília de oração terá lugar na segunda-feira, dia 26 de Março, às 19h30.

(em presença e em streaming em www.santegidio.org )





Pede-se aos jornalistas, fotógrafos e operadores de televisão que desejem acompanhar o evento em presença de escrever para [email protected], a fim de organizar as medidas necessárias à prevenção da pandemia de Covid-19.