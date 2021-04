news

Comida para todos. Em Moçambique, o programa global de Sant'Egidio está a ajudar os deslocados e os mais pobres

A Comunidade de Sant'Egidio na Beira iniciou desde alguns meses conversações com o PMA (Programa de Mundia Alimentação) para obter ajuda alimentar para os mais pobres.



Em Março, foi assinado um acordo que fornece a Sant'Egido cerca de 58 toneladas de alimentos a serem distribuídas por um período de 4 meses (de Abril a Julho) a pessoas idosas que vivem sozinhas, crianças de rua e famílias vulneráveis. As distribuições aos beneficiários começaram imediatamente.



A perspectiva imediata é estender o acordo às províncias mais em dificuldade, tais como Cabo Delgado, Nampula, Niassa e Zambézia, onde chega um grande número de deslocados e refugiados, fugindo das suas aldeias, vítimas de ataques terroristas que se têm multiplicado nos últimos meses no Norte do país.