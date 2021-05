news

Assine o apelo, salve a vida de Quintin Philippe Jones condenado à morte no Texas

Envie a petição no site nodeathpenalty.santegidio.org

Quintin Philippe Jones é condenado à morte no Texas, a sua execução seria a primeira desde Julho de 2020.



A história



Já em Novembro passado, o estado do Texas fixou a data de execução em 19 de Maio de 2021. Há mais de 20 anos, um júri do Condado de Tarrant condenou Quintin pelo roubo e pela morte da sua tia-avó, Berthena Bryant. Passaram vinte anos desde então, e Quintin, agora com 42 anos, arrependeu-se do crime que cometeu quando era um jovem de 20 anos, toxicodependente e zangado. Hoje é uma pessoa diferente, amável e carinhosa. A irmã e o bisneto da Sra. Bryant - a tia-avó e o irmão gémeo de Quintin há muito que o perdoaram e acolheram bem a sua conversão e agora pedem ao estado do Texas para não ter de sofrer a grande dor da sua execução.



Queira assinar e partilhar esta petição ao Texas Board of Pardons and Paroles e ao Governador Greg Abbott, exortando-os a conceder clemência a Quintin e a mudar a sua sentença para prisão perpétua. A execução de Quintin seria a primeira no Estado do Texas desde 8 de Julho de 2020.



Pedimos àqueles que podem decidir pela vida de Quintin que adiem a data de execução a fim de reconsiderar com ainda maior consciência todas as razões existentes e urgentes para a clemência.

Em solidariedade com as vítimas e suas famílias pela perda de vidas dolorosa e injusta, partilhamos a firme convicção de que nenhuma reparação pode ser feita pondo um ser humano à morte.



Não há justiça sem vida. Não há justiça sem considerar, mesmo face a um mal maior, as razões da misericórdia. Pedimos àqueles que podem decidir pela vida, que parem e considerem cuidadosamente todas as medidas alternativas possíveis em nome da clemência.



Para assinar qluique aqui

nodeathpenalty.santegidio.org/appelli/appello-urgente-per-quintin-philippe-jones/