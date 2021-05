news

Acordo de parceria entre DREAM e o Hospital Universitário de Bangui na República Centro-Africana

para a promoção da saúde da mãe e da criança

Foi assinado um novo acordo de parceria entre DREAM e o complexo hospitalar universitário de Bangui, na República Centro-Africana, um hospital pediátrico de renome nacional.



A Clinique DREAM, que já está presente no país há muitos anos, compromete-se com este acordo a garantir cuidados médicos gratuitos às crianças que sofrem de doenças crónicas como o VIH/SIDA, epilepsia, asma, hipertensão e nefropatia, que estão internadas nesta estrutura.



Garantir a continuidade dos cuidados às crianças frágeis foi sempre uma das prioridades do programa DREAM mas assegurar que as suas mães sejam saudáveis e capazes de criar os seus filhos é uma prerrogativa fundamental para o bem-estar das próprias crianças. As mães saudáveis podem criar crianças saudáveis para assegurar o seu futuro e esperança, e é por isso que DREAM cuida de ambas, seguindo-as a longo prazo e gratuitamente.

