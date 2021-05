news

Para além do muro - Meninos migrantes da Guatemala para os Estados Unidos. História em vídeo

Nas últimas semanas, a Comunidade de Sant'Egidio no México criou um primeiro "corredor humanitário" para um grupo de menores guatemaltecos que ficaram retidos no México enquanto tentavam reunir-se às suas famílias que já tinham imigrado para os Estados Unidos.

Na reportagem em vídeo, refazemos em poucos minutos a longa e entusiasmante viagem com que Sant'Egidio acompanhou estes meninos do sul do México até se reunirem com os seus pais nos Estados Unidos.