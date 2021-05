news

Bielorrússia: o Presidente comuta a pena de morte dos irmãos Kostseu em prisão perpétua

Tamara Chikunova, juntamente com a Comunidade, tinha-se comprometido com eles

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

Fonte: Vatican News

Os irmãos Illia Kostseu e Stanislau Kostseu, condenados à morte sem apelo em Janeiro de 2020, foram perdoados da pena capital e condenados a prisão perpétua. Isto foi relatado pela sua família, que foi para o centro de detenção em Minsk, que alberga o único corredor da morte do país, e soube que tinham sido transferidos para uma prisão para prisioneiros comuns. Os dois jovens já não estão no corredor da morte, mas numa prisão normal em Zhodzina, de acordo com o Centro Viasna para os Direitos Humanos, que aprendeu isto directamente com os seus familiares. Nos 30 anos de independência da Bielorrússia, houve apenas um caso de perdão depois de a sentença se ter tornado definitiva.



Os irmãos, juntamente com a sua irmã mais velha, tinham pedido clemência ao Presidente Aliaksandr Lukashenka, e em muitas partes do mundo as associações e os cidadãos comuns tinham lançado apelos pela salvação deles. Tamara Ivanovna Chikunova, que nos deixou há um mês, tinha trabalhado arduamente para combater a pena de morte na Bielorrússia e, em particular, pela situação dos irmãos Kostseu. Ela tinha também enviado uma carta aberta ao Presidente Lukashenka pedindo-lhe que perdoasse os dois jovens.



Illia Kostseu, 21 anos, e Stanislau Kostseu, 19, tinham sido condenados à morte a 10 de Janeiro de 2020, depois de o Tribunal Regional de Mahilioŭ os ter considerado culpados de matar a sua antiga professora e de atear fogo à sua casa. A deles é uma história de pobreza. A mãe deles, Natalja, uma mulher solteira com três filhos, trabalhava dia e noite para alimentar a sua família, confiando frequentemente os dois filhos à sua irmã mais velha. Natalja resistiu durante 13 anos, mas quando Stanislav e Il'ya tinham 14 e 16 anos foram colocados numa casa-família, à qual Natalja teve de pagar um terço do seu magro salário todos os meses, ficando com uma pesada dívida para com o Estado.

A Bielorrússia continua a ser o único país da Europa que ainda tem a pena de morte. As execuções têm lugar em segredo. Os familiares só tomam conhecimento do desaparecimento dos seus entes queridos algum tempo mais tarde, num dia como qualquer outro, quando visitam o corredor da morte. Os familiares de Illia e Stanislau não os encontraram no corredor da morte a 30 de Abril, mas tomaram conhecimento de que estavam vivos.