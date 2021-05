news

Sant'Egidio e Comité Internacional da Cruz Vermelha: reunião em Genebra para consolidar a colaboração em zonas de crise

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

Marco Impagliazzo e uma delegação da Comunidade de Sant'Egidio reuniram-se com Peter Maurer, Presidente do CICV (Comité Internacional da Cruz Vermelha) e o seu pessoal na sua sede em Genebra.



Foram analisados muitos temas e situações de crise, em particular as áreas de crise em que as duas organizações têm vindo a colaborar há algum tempo, tais como o Sul do Sudão, a República Centro-Africana e Moçambique.



Nesta ocasião, foi assinado um memorando de entendimento entre as duas organizações para reforçar a cooperação já em vigor.