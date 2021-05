news

O Papa Francisco nomeou o Pe. Giuseppe Mazzafaro como Bispo de Cerreto Sannita. A ele os melhores votos da Comunidade de Sant'Egidio para o novo ministério

Do Boletim do Gabinete de Imprensa do Vaticano 7/5/2021

O Santo Padre nomeou Bispo de Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti (Itália) o Rev.mo Giuseppe Mazzafaro, do clero da Arquidiocese Metropolitana de Nápoles, Administrador Paroquial de San Gennaro all'Olmo e Consultor do Conselho Episcopal da Arquidiocese.

Curriculum vitae

S.E. Monsenhor Giuseppe Mazzafaro nasceu a 11 de Fevereiro de 1955 em Nápoles, na Arquidiocese Metropolitana do mesmo nome. Após terminar o ensino secundário, começou a trabalhar como agente comercial durante vinte anos; entretanto, frequentando a Comunidade de Sant'Egidio e as suas iniciativas caritativas, amadureceu a sua escolha vocacional.



De 1995 a 2000 preparou-se para o sacerdócio no Seminário Arquiepiscopal de Nápoles, recebendo a ordenação sacerdotal a 11 de Outubro de 2000.



Exerceu os seguintes cargos: Vigário Paroquial da Basílica de Santa Maria de Pugliano, Nápoles (2000-2005); Pároco de Santa Catarina em Herculano (2005-2010); Pároco de Santa Maria dos Milagres em Nápoles (2010-2014). Desde 2000 é Director Regional e de Formação de Jovens das Comunidades de Sant'Egidio; desde 2011 Secretário Particular do Arcebispo de Nápoles, Colaborador nas actividades caritativas da Arquidiocese, Presidente do Comité de Assistência das Instituições Religiosas, Responsável pelo serviço aos sem abrigo e desde 2019 Prelado da Capela do Tesouro de San Gennaro.



Até agora foi Administrador Paroquial de S. Gennaro all'Olmo, em Nápoles, Membro do Conselho Presbiteral e Consultor do Conselho Episcopal da Arquidiocese Metropolitana de Nápoles.