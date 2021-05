news

Il programma BRAVO! presenta i risultati del lavoro compiuto in Burkina Faso dal 2018 al 2021

O programa BRAVO! da Comunidade de Sant'Egidio começou em 2018 para combater o fenómeno das "crianças invisíveis" em 38 municípios da região Centro-Oeste do Burkina Faso, através do registo de nascimento civil, graças ao apoio da Província Autónoma de Trento e da Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento.



Nestes anos, mais de 84.000 recém-nascidos e mais de 20.000 crianças com mais de 5 anos foram registados à nascença graças aos 222 serviços de registo estabelecidos nos centros de saúde pelo Programa BRAVO! O registo de nascimento é um problema global: dos 125 milhões de crianças nascidas no mundo todos os anos, 48 milhões não são registadas à nascença. Na região Centro-Oeste do Burkina Faso, antes do início do projecto, apenas 62% das crianças de 0-4 anos tinham uma certidão de nascimento. Na maioria das vezes, os registos eram feitos através de um procedimento tardio, que é dispendioso e expõe as crianças ao risco de exploração, tráfico e abuso.

Com base nesta observação, o programa BRAVO! conseguiu facilitar o registo de crianças que frequentam escolas, promovendo tanto o registo de recém-nascidos à nascença como o registo tardio de crianças que frequentam escolas primárias.

"A distância é um dos principais problemas que levam as famílias a não registar os seus filhos", diz Colette Guiebré de Sant'Egidio, gestora nacional do Programa BRAVO!, sublinhando a importância de criar gabinetes de registo nos centros de saúde de aldeia que sejam facilmente acessíveis às famílias.



Ao longo dos anos, o projecto proporcionou formação a trabalhadores do estado civil e também a enfermeiros e profissionais de saúde para que estes pudessem aconselhar e encaminhar as famílias para os serviços de registo de nascimento. Estas intervenções tornaram possível alcançar e registar 71% dos recém-nascidos directamente no momento do nascimento. Isto contribuiu para reduzir o fenómeno das "crianças invisíveis", uma das principais causas do tráfico de seres humanos e da exploração infantil.



