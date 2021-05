news

No Uganda de volta à escola: no campo de refugiados Nyumanzi recomeçam-se a partir das medidas para prevenir o contágio

Graças a um projecto de Sant'Egidio e CEI

Apesar das dificuldades causadas pela pandemia e das medidas necessárias postas em prática pelo Ministério da Educação do Uganda para limitar o contágio nas escolas, as actividades da escola primária Escola de Paz da Comunidade de Sant'Egidio no campo de refugiados de Nyumanzi, no Norte do Uganda, continuaram nos últimos meses, pelo menos para uma parte dos alunos, com as outreach schools (realizzate con visite a domicilio e lezioni a piccoli gruppi all'aria aperta).

Desde algumas semanas, finalmente, os estudantes estão a regressar gradualmente após os longos meses de encerramento. Para os 500 alunos das turmas já admitidos pelo calendário escolar a aulas presenciais - cerca de metade dos inscritos - estes são dias de alegria e empenho. As aulas são também ministradas durante as tardes para fazer mais uso do espaço das salas de aula e para respeitar as distâncias de segurança. Nas próximas semanas, à medida que mais turmas forem readmitidas, as aulas também serão realizadas nos fins-de-semana.



Nesta fase é particularmente importante apoiar um conhecimento adequado das medidas para evitar a recorrência do contágio. Por esta razão, graças ao projecto "Crescer juntos no Uganda: para uma cidadania activa entre os jovens" apoiado pelo Oito por Mil da Igreja Católica Italiana (trata-se da oportunidade de destinar uma parte dos impostos italianos para a solidariedade), a Comunidade está a distribuir, para além de material escolar para retomar os estudos, também todo o necessário para a higienização, máscaras e higienizadores.



Estes são os primeiros passos de um projecto que a Comunidade está a realizar em colaboração com a Diocese de Arua. Nos próximos dois anos, para além do apoio escolar e alimentar aos menores refugiados, as estruturas escolares serão melhoradas com a construção de novas salas de aula.