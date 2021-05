news

O ministro federal alemão dos Negócios Estrangeiros Heiko Maas em visita à Comunidade de Sant'Egidio

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

O ministro federal alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, visitou hoje a Comunidade de Sant'Egidio. No início da reunião, o Ministro quis agradecer a Sant'Egidio, em nome do Governo alemão, pelo seu trabalho em prol da paz e pelas muitas sinergias com o seu Ministério. Entre Sant'Egidio e o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão existe de facto há anos um acordo de cooperação e uma estreita colaboração.



Foi dedicada uma atenção especial a África, com destaque para a região do Sahel, à Líbia, dando ênfase aos processos de paz promovidos por Sant'Egidio na República Centro-Africana e no Sudão do Sul. Falou-se também do diálogo inter-religioso e inter-cultural e das próximas etapas da viagem no "espírito de Assis" realizada ano após ano pela Comunidade de Sant'Egidio.



O Ministro foi também informado sobre o programa dos "corredores humanitários" que tem permitido a milhares de pessoas vulneráveis, que fogem da guerra e da violência, de chegarem a Itália, França e Bélgica de forma legal e segura, na esperança de que se torne cada vez mais uma rota europeia.