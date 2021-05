news

Na Indonésia, a coincidência entre a festa de Aid El Fitr e a Ascensão de Jesus é celebrada como uma festa de coexistência e paz

A coincidência entre a festa da Ascensão de Jesus e a celebração de Aid el Fitr, no final do Ramadão, a festa muçulmana mais importante, foi celebrada com particular atenção pela Comunidade de Sant'Egidio na Indonésia.



No refeitório dos pobres com famílias muçulmanas, com refugiados dos países do Corno de África, com os idosos do Lar Santa Anna onde, após meses de encerramento devido à pandemia, finalmente hoje se faz festa juntos, na Escola da Paz. Por toda a parte cristãos e muçulmanos receberam presentes e comida da Comunidade para celebrar esta festa (na Indonésia o Dia da Ascensão é também um feriado civil) em sinal da coexistência e da paz.