Serra Leoa rumo à abolição da pena de morte

A Comunidade de Sant'Egidio manifesta a sua satisfação pela decisão do Governo da República da Serra Leoa de apresentar ao Parlamento o projecto de lei para a abolição da pena capital e espera que este seja aprovado em breve. A Comunidade de Sant'Egidio, que tem acompanhado o processo abolicionista neste país da África Ocidental através da participação de alguns Ministros da Justiça da Serra Leoa nas conferências organizadas anualmente para a superação da pena capital no mundo, continuará a empenhar-se na defesa do direito à vida e para que a África se torne, depois da Europa, o segundo continente sem a pena de morte.