Violência sem sentido contra os sem-abrigo na Ucrânia: Sant'Egidio faz lembrar aqueles que foram mortos

Recentemente, na Ucrânia, os casos de violência contra os sem-abrigo tornaram-se um fenómeno crescente, que envolve especialmente os jovens. Houve vários episódios deste tipo, em Lviv, em Kiev e noutras cidades da Ucrânia. A Comunidade de Sant'Egidio de Kiev expressa o seu pesar por estas mortes e alarma-se com a repetição de tais crimes.



Nos últimos dias em Kiev Vitalij, 41 anos de idade, foi morto. O assassinato teve lugar no distrito de Vinogradar, dentro de um edifício em construção, onde ele próprio tinha feito uma cama. Dois jovens, com 19 e 24 anos, espancaram-no e atearam-lhe fogo. Vitalij morreu no hospital.

A Comunidade em Kiev honrou a sua memória e a de todos os sem abrigo mortos no ano passado, organizando uma oração no local onde Vitalij viveu e morreu. Durante a oração, os outros casos de violência contra os sem abrigo foram lembrados, levando perante o Senhor os nomes de todos eles. Os participantes na oração acenderam velas e depositaram flores em memória de cada um dos mortos.



Alguns residentes do bairro residencial adjacente juntaram-se à oração, incluindo algumas crianças que conheciam a vítima. Disseram que Vitalij era um amigo deles, que falavam frequentemente com ele e que recentemente tinham comemorado juntos o aniversário dele.