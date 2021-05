news

Comida para todos: a campanha de Sant'Egidio também para as crianças de rua em Tete, Moçambique

No passado recente, a cidade moçambicana de Tete conheceu uma espécie de boom económico graças à extracção de carvão - em que o subsolo é rico - que atraiu muitas empresas estrangeiras. Agora, porém, a crise do carvão, que afastou muitos investimentos, foi agravada pela crise económica ligada à pandemia, e mais uma vez a economia da cidade e da zona circundante está em depressão.



Assim, em tempos recentes, as pessoas que pedem ajuda à Comunidade de Sant'Egidio triplicaram. Todos os sábados, a Comunidade de Tete prepara e distribui refeições a mais de 100 pessoas.



São principalmente crianças, que vendem amendoins para ajudar as suas famílias e nem sempre vão à escola. Mas também há pessoas idosas que vivem da mendicidade. A distribuição é uma oportunidade para conhecer as pessoas e as suas dificuldades e depois tentar enfrentá-las e resolvê-las juntos.



O compromisso da Comunidade de Tete faz parte de um esforço mais amplo de Sant'Egidio em Moçambique para responder às necessidades alimentares de milhares de pessoas pobres, especialmente crianças e idosos, em várias cidades do país, tanto com distribuições e jantares itinerantes, como com os centros nutricionais da Beira e da Matola.