news

Memória do Frei Christian de Chergé e dos monges de Tibhirine. Meditação sobre o Salmo 22 (21). PODCAST

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

Frei Christian de Chergé foi prior do mosteiro trapista de Notre Dame de l'Atlas, em Tibhirine, Argélia; foi raptado e morto por terroristas do Grupo Islâmico Armado, juntamente com seis dos seus confrades, a 21 de Maio de 1996. O Mosteiro de Tibhirine era um lugar de oração, diálogo e encontro, bem conhecido e apreciado pela população muçulmana argelina. Apesar do agravamento da crise e do aumento dos ataques, os frades tinham decidido não abandonar o mosteiro e partilhar perigos e sofrimentos com a Argélia e os seus amigos muçulmanos.



Na foto uma carta do Frei Christian de Chergé, conservada na Basilica de São Bartolomeu na Ilha Tiberina.

Meditação do Padre Marco Gnavi sobre o Salmo 22 (21)

Oiça o podcast

Siga o podcast em

Spotify

Google Podcasts

Apple Podcasts

Vídeo da oração