24 de Maio de 1993-2021: Aniversário do assassinato do Cardeal Posadas Ocampo, Arcebispo de Guadalajara, México

O Cardeal Posadas Ocampo, Arcebispo de Gudalajara, foi morto por um grupo de homens armados a 24 de Maio de 1993, enquanto esperava para receber o Núncio Apostólico que chegava a Guadalajara para assistir à celebração da memória dos mártires mexicanos de Jalisco.



Nascido no México a 10 de Novembro de 1926, poucos meses após o início de um período de forte perseguição anticatólica, e ordenado sacerdote a 23 de Setembro de 1950, foi formado em anos difíceis para a Igreja mexicana: conhecia o caminho do sofrimento dos cristãos do seu país e por estas razões, tendo-se tornado primeiro bispo em 1970 e depois cardeal em 1991, promoveu a causa da beatificação dos mártires mexicanos.



A sua memória é guardada na basílica de São Bartolomeu na Ilha, santuário dos Novos Mártires, onde o seu Báculo é guardado.

