Em Goma, Congo, a erupção vulcânica ainda está em curso. Sant'Egidio oferece protecção às pessoas deslocadas

Na noite de sábado 22 passado, o vulcão Nyragongo perto da cidade congolesa de Goma começou uma erupção violenta que lançou a população em pânico. O vulcão é um dos maiores e mais activos e já em 2002 a sua erupção devastou a cidade causando centenas de vítimas. A Comunidade de Sant'Egidio - presente em Goma desde 2000 - lembra-se bem desses terríveis momentos.



Até à data, o fluxo de lava não chegou à cidade, mas parou nas aldeias mais distantes, e agora a erupção diminuiu muito de intensidade. Aline Minani, responsável pela Comunidade no Congo, escreve-nos:



"Agora o fluxo de lava parece ter parado, mas a partir do domingo, e ainda hoje, há um aumento da actividade sísmica com pequenos tremores de trinta em trinta minutos. As autoridades apelam à calma, mas pedem às pessoas que se mantenham fora das suas casas. Portanto, há muito medo e incerteza. As escolas estão fechadas, assim como todas as outras actividades. Durante a noite entre sábado e domingo estima-se que cerca de 3.500 pessoas deixaram a cidade em busca de refúgio, algumas no vizinho Ruanda, outras a sul ao longo da estrada que corre ao longo do Lago Kivu e leva a Sake e Bukavu.

Entre os deslocados há muitos menores, e mesmo entre as crianças das escolas da Paz faltam cerca de uma centena. Algumas famílias da Comunidade, especialmente do bairro periférico de Ngangi, também tiveram de abandonar as suas casas.



A Comunidade mobilizou-se imediatamente para ajudar as vítimas desta catástrofe: a partir de domingo, foi criado um centro de emergência na sede para fornecer alimentos aos mais pobres e para assinalar os desaparecidos.



Sentimos fortemente a oração de toda a Comunidade neste Pentecostes, e também o apelo do Papa Francisco nos comoveu. Agradecemos à Comunidade Mãe e a todos aqueles que, de todo o mundo, mostram a sua proximidade e solidariedade, fazendo-nos sentir o privilégio de sermos uma família sem fronteiras".