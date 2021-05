news

"A pessoa no centro": numa conferência internacional, as associações russas debatem sobre a luta contra a pobreza no tempo da Covid

A 25 de Maio, os "Amigos" da Comunidade de Sant'Egidio em Moscovo organizaram a conferência internacional "A pessoa no centro", dedicada às questões levantadas pela pandemia e, em particular, às novas dificuldades enfrentadas pelos pobres, os idosos, as pessoas mais frágeis.



A conferência, que se realizou online (na plataforma Zoom), contou com a presença do sociólogo Michail Rogozin (Academia Russa de Economia Nacional e Administração Pública), do Arcipreste Michail Potokin (presidente da Comissão Diocesana de Serviço Social em Moscovo), do vice-presidente de Sant'Egidio, prof. Adriano Roccucci, Svetlana Fayn e Natalia Markova do movimento ds "Amigos" da Comunidade de Sant'Egidio, e representantes de organizações sociais de mais de trinta distritos da Rússia, de Kaliningrado a Vladivostok.



Após uma primeira sessão introdutória, houve um longo e profundo debate sobre as diferentes experiências das organizações russas durante a pandemia.

A Rússia, actualmente em quinto lugar no mundo em número de infecções, assistiu a um aumento generalizado da pobreza em 2020. A fim de satisfazer as novas necessidades, os "Amigos" da Comunidade de Sant'Egidio abriram um segundo centro de dia em Moscovo para a distribuição de vestuário e alimentos, e expandiram também a sua casa de acolhimento para os ex-desalojados, onde actualmente se encontram alojadas quatro pessoas.