Uma delegação de Sant'Egidio encontra o General Figliuolo. Percursos de vacinação para as pessoas mais frágeis e sem abrigo

Esta manhã, uma delegação da Comunidade de Sant'Egidio, chefiada pelo Presidente Marco Impagliazzo, encontrou-se com o General Francesco Paolo Figliuolo, comissário extraordinário para a contenção da pandemia.



Durante o encontro, foram planeados percursos para uma vacinação que inclua todos os segmentos da população, com particular atenção aos mais frágeis, tais como os sem-abrigo e todos aqueles que têm dificuldade em aceder à campanha nacional.