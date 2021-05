news

Da Etiópia para Itália com os corredores humanitários. 13 crianças chegaram hoje com as suas mães, 70 refugiados no total

Crianças: muitas crianças chegaram hoje ao aeroporto de Fiumicino, no colo ou acompanhadas pelas mãos das suas mães e dos voluntários. Vêm da Etiópia, onde está em curso uma guerra sangrenta. Eles não farão a viagem marítima que custou a vida de tantos dos seus pares.



Nos seus olhos (que cobrimos por respeito à sua privacidade) não há medo, mas sim espanto, curiosidade, uma alegria misturada com cansaço para a viagem nocturna, enquanto que nas suas mãos apertavam o ramo de flores que os amigos com coletes azuis e a pomba da paz doaram a eles e às suas mães assim que saíam do avião.

Esta é a imagem de hoje. A da outra imigração. A dos corredores humanitários.

Esta manhã, de facto, 70 refugiados do Corno de África que se tinham refugiado em campos na Etiópia há algum tempo e que nos últimos meses sofreram um agravamento das suas condições de vida devido ao conflito no Tigray aterraram em Fiumicino num voo da Ethiopian Airlines a partir de Addis Abeba.



A sua entrada em Itália foi possível graças a um Memorando de Entendimento com o Estado italiano, assinado em 2019 pela Comunidade de Sant'Egidio e pela CEI, que prevê a chegada de 600 pessoas vulneráveis.



Os 70 refugiados - 8 famílias com 13 menores e 40 pessoas solteiras, na sua maioria jovens com menos de 25 anos de idade - foram acolhidos em Fiumicino por voluntários e alguns familiares, que vivem no nosso país há muito tempo, em alguns casos já cidadãos italianos.

Serão acolhidos em diferentes cidades (Roma, Bolonha, Belluno, Parma, Brisighella, Cologno Monzese, Pádua, Rieti, Ancona, Taranto) por associações, paróquias, apartamentos privados e institutos religiosos, com o apoio de famílias italianas que se encarregarão de acompanhar o percurso de integração social e laboral no território, garantindo serviços, cursos de língua italiana, inserção escolar para os menores, cuidados médicos adequados.



Tudo isto graças a um projecto totalmente auto-financiado com os 8x1000 da CEI, fundos recolhidos pela Comunidade de Sant'Egidio e a generosidade não só das associações e paróquias mas também dos cidadãos que ofereceram as suas casas e o seu compromisso gratuito e voluntário.

