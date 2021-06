news

Em Moçambique, do lado das crianças de rua e daqueles que fogem do terrorismo

Um dia dedicado às crianças. É o "dia da criança", celebrado todos os 1 de Junho em Moçambique. Sant'Egidio, em diferentes partes do país, celebrou-o, renovando o seu compromisso para com as gerações mais jovens deste país que tem uma parte tão grande na vida e na história da Comunidade.



Duas iniciativas em particular marcaram este dia: a abertura de uma escola para crianças de rua na Beira, e uma festa para os jovens deslocados que encontraram refúgio em Pemba devido aos ataques terroristas no norte de Moçambique.

As crianças são frequentemente as primeiras vítimas dos ataques: mortas, raptadas, transformadas em crianças-soldados. O ataque ao distrito de Palma foi muito duro e resultou na fuga de milhares de pessoas. Acredita-se que cerca de 20.000 ainda estão em falta. Há muitos que ainda não tiveram notícias dos membros da família.



De facto, é desde Outubro de 2017 que a região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, tem sido vítima de violentos ataques terroristas por grupos a que a população chama "al Shababo". Estima-se que 800.000 pessoas tenham sido deslocadas e quase 3.000 tenham morrido.



As pessoas deslocadas que chegaram a Pemba nos últimos dois meses estão alojadas num centro desportivo com condições de higiene e privacidade muito escassas.

A Comunidade, juntamente com uma associação local, oferece jantar todas as noites a mais de 300 pessoas,para além da distribuição de alimentos às pessoas deslocadas acolhidas pelas suas famílias. De facto, a maioria deles são acolhidos por familiares ou conhecidos, o que piora as já precárias condições de vida de muitos deles. Basta pensar que só a cidade de Pemba (a capital provincial) passou de 200.000 para 350.000 habitantes.



Mas em quase todas as regiões de Moçambique chegaram pessoas deslocadas e em todo o lado a Comunidade está a tentar acolhê-las e responder às suas necessidades: alimentação, matrícula de crianças na escola, reobtenção de documentos perdidos ou destruídos durante os ataques.