news

Diálogo, paz e empenho do programa "Bravo!" na visita de Dom Vincenzo Paglia a Ouagadougou

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

A amizade da Comunidade de Sant'Egidio com o Burkina Faso em todos os seus aspectos, desde o compromisso agora decenal de registo de menores até às iniciativas de diálogo e paz, esteve no centro da visita de quatro dias que Dom Vincenzo Paglia fez a Ouagadougou. No país, que há já algum tempo sofre pesados ataques armados por grupos jihadistas do Sahel - com a dramática consequência de milhares de deslocados - Sant'Egidio representa "uma presença importante", salientou o Presidente do Burkina, Roch Marc Christian Kaboré, durante o encontro com Monsenhor Paglia e uma delegação de Sant'Egidio, precisamente devido à necessidade de um diálogo que possa reunir todas as componentes religiosas e civis e "que veja na diversidade uma riqueza e não uma oportunidade de conflito".





A visita foi uma oportunidade para renovar a amizade com o Arcebispo de Ouagadougou, Cardeal Philippe Ouedraogo - que partilhou muitos encontros com Sant'Egidio sob a bandeira do diálogo e da presença da Igreja em África - e visitou a Comunidade em alguns lugares significativos do seu compromisso no país.



Na casa família onde algumas mulheres idosas estão alojadas - resgatadas dos preconceitos que muitas vezes rodeiam pessoas de idade avançada em África, levando ao seu isolamento - houve uma festa pelo encontro, evocando a necessidade de já ninguém ser abandonado. Outra reunião importante foi com a equipa de Bravo! (Birth Registration for All Versus Oblivion), o programa de registo civil que desde 2009 conseguiu inscrever mais de 3.800.000 pessoas em registos civis, na sua maioria menores que, devido à sua "invisibilidade", estavam em risco de abusos de vários tipos, para além de não "existirem" para o Estado em que vivem. Particularmente interessante foi a visita a um centro de maternidade em Ouagadougou onde, graças a um acordo com o Estado, os recém-nascidos são registados gratuitamente no seu nascimento, de modo a estabelecer, desde o seu primeiro dia de vida, a certeza da sua identidade.