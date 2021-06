news

Energia solar no centro Dream em Bangui para uma ecologia integral #worldenvironmentday

A ecologia integral está no centro do programa DREAM: a saúde da pessoa e do ambiente são inseparáveis. E assim em Bangui, na República Centro-Africana, o centro DREAM - que agora também funciona como centro de vacinação anti-Covid - está vestido com painéis solares e, desde há alguns dias, é completamente auto-suficiente em termos de energia.

Leia mais

Para mais informações, consultar o novo website do programa DREAM