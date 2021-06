Oração "Morrer de esperança" em memória dos migrantes que perdem a vida nas viagens para a Europa, 15 de Junho às 18:30 LIVE STREAMING

news

Oração "Morrer de esperança" em memória dos migrantes que perdem a vida nas viagens para a Europa, 15 de Junho às 18:30

Por ocasião do Dia Mundial do Refugiado a 20 de Junho próximo, a Comunidade de Sant'Egidio convida todos a participar, em presença ou por streaming, na vigília "Morrer de Esperança", organizada em conjunto com outras associações empenhadas no acolhimento e integração das pessoas que fugiram de guerras ou situações insustentáveis nos seus países (Associação Centro Astalli, Caritas Italiana, Fundação Migrantes, Federação das Igrejas Evangélicas em Itália, Rede Internacional das Migrações Scalabrini, ACLI, Associação Comunidade Papa João XXIII, ACSE).



Em Roma, na basílica de Santa Maria em Trastevere, hoje - terça-feira 15 de Junho - às 18h30, serão recordadas as 43.390 pessoas que morreram, sem contar os desaparecidos, desde 1990, no Mar Mediterrâneo ou nas outras rotas de imigração para a Europa. Um número dramático, que se agravou ainda mais no último ano: de facto, 4071 pessoas perderam a vida desde Junho de 2020 no Mar Mediterrâneo e ao longo das rotas terrestres, numa tentativa de chegar ao nosso continente, especialmente da Líbia através do Mediterrâneo central.



Durante a vigília em Santa Maria in Trastevere, que será presidida pelo Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado de Sua Santidade, alguns dos nomes dos que perderam a vida serão recordados e as velas serão acesas em memória deles. Numerosos imigrantes de diferentes origens participarão e familiares e amigos daqueles que perderam as suas vidas no mar também estarão presentes.

EM DIRECTO NOS NOSSOS CANAIS

YOUTUBE - FACEBOOK - SANTEGIDIO.ORG