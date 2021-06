news

Burkina Faso: as razões da violência terrorista que atingiu o país explicadas por Mario Giro, num pequeno vídeo

A pequena aldeia de Solhan no nordeste do Burkina Faso sofreu um terrível ataque de terroristas islâmicos na noite de 4-5 de Junho de 2021. Foram contadas mais de 140 vítimas. Onde está a razão de uma violência tão forte? - pergunta Mario Giro que na entrevista descreve a situação no Sahel e no Burkina Faso, um dos mais pequenos países da região, atingido por uma onda de violência. O ataque em Solhan é o pior dos últimos anos, desde o massacre de 2015.

No país, a Comunidade de Sant'Egidio, próxima dos mais pobres, trabalha pela paz e pelo diálogo entre as religiões. O Burkina Faso é o primeiro país onde a Comunidade implementou o programa BRAVO!, que permitiu que 3 milhões de crianças e mães deixassem de ser "invisíveis" através do registo no estado civil.



Programa BRAVO! (Birth Registration for All Versus Oblivion)