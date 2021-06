news

Apelo urgente: uma assinatura para impedir a execução de John Hummel, marcada para 30 de Junho

John Hummel, agora com 44 anos, há dez anos que é condenado à morte pelos assassinatos da sua esposa Joy e do sogro Clyde Bedford. A sua execução foi novamente agendada para breve, depois de já ter sido adiada em 18 de Março de 2020, devido aos riscos associados à pandemia do coronavírus. Após a execução de Quintin Jones, que infelizmente já teve lugar a 19 de Maio passado, temos infelizmente razões para acreditar que o estado do Texas pretende reiniciar a cadeia da morte, considerando-a uma prioridade, agora que alguns dos riscos de saúde relacionados com a presença de muitas pessoas materialmente envolvidas nas execuções, parecem parcialmente resolvidos.



A decisão de matar John Hummel teve em conta o crime muito grave que tinha sido cometido, mas não os muitos elementos concretos para uma escolha mais indulgente. John Hummel tinha sido um Marine dos Estados Unidos, honrosamente dispensado de serviço. Nunca antes tinha tido qualquer registo criminal ou comportamento violento.

Durante o seu encarceramento, o seu comportamento nunca deu qualquer indicação de uma possível "perigosidade futura" afirmada pelo júri e nunca documentada. Os seus advogados de defesa argumentam que algumas questões existentes de defesa inadequada e conflito de interesses não foram abordadas.



John Hummel do corredor da morte de Polunski mantém por correio uma importante rede de apoio e amizade, também com alguns amigos da Comunidade de Sant'Egidio.

Na nossa proximidade com aqueles que não podem deixar de sofrer uma morte cruel, estamos firmemente conscientes de que nenhuma reparação pode vir colocando um ser humano de novo à morte. Não há justiça sem vida. Não há justiça sem considerar, face ao maior mal, as razões da misericórdia. Pedimos àqueles que podem decidir pela vida para parar e considerar, como está a acontecer cada vez mais no mundo, todas as medidas alternativas disponíveis de justiça e clemência.

