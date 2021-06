news

Em Calais, com a Comunidade de Sant'Egidio da Bélgica, entre jovens migrantes e refugiados ainda sem futuro

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

Por ocasião do Dia Mundial do Refugiado, um grupo da Comunidade de Sant'Egidio na Bélgica foi a Calais, onde milhares de jovens refugiados e pessoas deslocadas vivem na fronteira em situações dramáticas há meses e por vezes anos. Vêm principalmente da Eritreia, Sudão, Afeganistão, tentando agarrar a oportunidade de chegar ao Reino Unido.



As condições de vida em Calais são terríveis. Dormem em tendas pequenas ou ao ar livre. Entre eles encontram-se famílias e menores não acompanhados.



Sapatos confortáveis e robustos, sacos-cama e Kits alimentares têm sido um apoio bem-vindo para estes refugiados. Como foi o momento "quente" do encontro, concluído por um jogo conjunto de voleibol.



Face a estes jovens, presos na sua condição de refugiados sem um destino, sente-se mais fortemente a necessidade de a Europa abordar a questão da migração de uma forma séria e responsável.



Sant'Egidio propõe rotas seguras e legais, corredores humanitários especialmente para refugiados de guerra vulneráveis. Entre as propostas recentemente apresentadas pela Comunidade, há também uma migração legal e temporária por razões de trabalho e um compromisso mais consistente com relações económicas mais equitativas entre o Norte e o Sul e com a resolução pacífica de conflitos, de modo a que ninguém seja forçado a deixar o seu país.

Para saber mais

Imigração: mais um recurso para recomeçar

Governar a migração: as boas práticas dos corredores humanitários