Nova Iorque começa a reabrir depois da pandemia e a Comunidade faz festa com os sem-abrigo

Num dia muito quente, mas à sombra das árvores do Central Park, a Comunidade de Sant'Egidio em Nova Iorque reuniu-se com amigos de rua para o tradicional piquenique no início do Verão.



Depois do ano difícil da pandemia, que viu Sant'Egidio perto de amigos sem abrigo nas ruas desertas das cidades com ajuda alimentar e muito mais, foi uma oportunidade para finalmente se reunirem e fazer festa.



Este ano, as muitas pessoas que, nos meses mais difíceis, optaram por se juntar à Comunidade para apoiar o seu compromisso de solidariedade também aderiram.



A imagem desta família especial, composta por pessoas de diferentes idades e origens, sugere como reconstruir a cidade de uma forma humana e solidária, onde se possa viver juntos.