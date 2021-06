Moçambique, o sentido de uma presença.Um editorial de Andrea Riccardi no Corriere della Sera

news

A partida definitiva dos militares italianos do Afeganistão, com cerca de 53 compatriotas caídos, é amarga. Há a tristeza do país (após vinte anos de presença ocidental) entregue nas mãos dos Talibãs, que negam o progresso civil, especialmente para as mulheres. Paolo Mieli fez bem nestas páginas em levantar a questão dos afegãos que colaboraram para um futuro melhor. Especialmente cerca de cinquenta, intérpretes e colaboradores dos italianos (400 pessoas com as suas famílias), perante os quais temos uma séria responsabilidade.

A Sociedade Dante Alighieri, como sinal de solidariedade, decidiu contratar um destes intérpretes. A amargura da retirada faz-nos reflectir sobre as missões militares italianas, das quais nos orgulhamos no seu conjunto. Algumas estão motivadas, "porque os nossos Aliados o pedem". Faz sentido para a Itália, um parceiro de aliança, mas não pode ser a única razão. Não nos isenta da responsabilidade de uma visão e prioridades no compromisso no estrangeiro.

É uma questão a pensar na cimeira da coligação anti-Daesh a realizar hoje em Roma, presidida pelo Ministro Di Maio e pelo Secretário de Estado norte-americano Blinken. Quarenta ministros dos negócios estrangeiros discutirão a luta contra as dimensões globais do terrorismo, com particular incidência em África. A reunião em Roma reconhece o compromisso da Itália. Lembro-me apenas da missão no Líbano (desde 2006 por iniciativa de Prodi). A difícil situação no Líbano - 1.500.000 refugiados sírios em seis milhões de habitantes - também compromete a Itália a uma acção política: o país continua a ser uma guarnição de liberdade ao lado da Síria em guerra, onde reina o violento regime Al Assad.

Há algum tempo que também estou convencido de que a fronteira da segurança da Itália e da Europa passa nos países do Sahel, demasiado negligenciada como o frágil Burkina Faso (até ontem não havia sequer uma embaixada italiana no país). O Sahel, com fronteiras porosas, é uma encruzilhada de terrorismo, instabilidade, tráfico criminoso de pessoas, sobre o qual pesa a instabilidade da Líbia. É também necessária uma visão estratégica nesta região, em vez de jogar o segundo violino à França, como a Itália tem vindo a tentar fazer desde 2012.

Hoje, a mudança de cenário vem de França que se retira do Mali, onde tinha um compromisso militar histórico. Para o Presidente Macron é "um trabalho sem fim", privado da colaboração do governo do Mali. Restam 300 soldados italianos, juntamente com franceses e outros como forças especiais, destinados a operações de treino e combate num território, pouco conhecido da Itália, com o qual nunca tivemos uma história comum.

Um discurso coerente do nosso País na luta contra o terrorismo não pode evitar Moçambique, onde a Itália tem realizado, desde 1975, o ano da independência, uma presença constante e coerente. A paz entre o governo e a guerrilha, após um conflito que causou um milhão de mortos, tem a marca da Itália: foi negociada e concluída em Roma em 1992 (e eu vivi-a em primeira mão).

De 1992 a 1994, mais de mil soldados italianos acompanharam o renascimento do país, onde a paz reinava até ontem. Desde 2018, no entanto, Ansar al-Sunna (de contactos suspeitos com Daesh e apoio estrangeiro pouco claro) tem vindo a lutar no norte de Moçambique, uma região rica em recursos naturais. Ultimamente, tem conduzido acções importantes e controlado parte do território. A resposta moçambicana, apesar da ajuda de mercenários russos e sul-africanos, é ineficaz.

Cerca de 800.000 refugiados do Norte estão espalhados por Moçambique em condições dramáticas. Contam histórias incontáveis de violência terrorista. Eles sentem a fragilidade do resto do país. O terrorismo islâmico tem raízes sociais e geopolíticas. O interesse em bloquear a exploração da área pelas multinacionais é evidente. Entre outras coisas, essa exploração, em poucos anos, tem perturbado o quadro social de um povo marginal. Fiquei impressionado com um raptado, mais tarde libertado, que relatou ter visto alguns jovens entre os terroristas, já frequentadores do ambiente cristão. Não estará o jihadismo a tornar-se uma ideologia de revolta em áreas marginalizadas (na presença de grande riqueza), utilizada no quadro de um conflito geopolítico mais vasto? A Itália deve colocar o problema de uma presença política e também militar em Moçambique em termos renovados.

O quadro europeu é importante, mas existe também uma responsabilidade bilateral. Em Moçambique, a Itália é o nome da paz.Pode Portugal, com a sua história colonial ainda quente, agir como líder de uma intervenção europeia? Mas existe um problema global (militar, político, social), em que a Itália tem algo a fazer e a dizer. Não existir em Moçambique, quando se está presente noutras regiões do mundo, seria uma inconsistência irresponsável, se acreditarmos que a história tem peso e significado.

Artigo publicado no Corriere della Sera, 28/6/2021



[ Andrea Riccardi ]