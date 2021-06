news

É tempo de festa no Bronx, para a conclusão da Escola da Paz ... e o início de #santegidiosummer

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

Este ano tem sido muito difícil para todos, mas não há dúvida de que as crianças estão entre as que mais têm sofrido. Ter podido fazer a Escola da Paz no Bronx, todos os sábados, tem sido uma ocasião de alegria e orgulho. Apesar de ter sido um ano muito difícil - enfrentámo-lo juntos.



É por isso que a festa para celebrar o fim do ano na Escola da Paz no Bronx foi marcada por uma grande alegria, das crianças e dos jovens que durante este ano partilharam com eles tantos momentos importantes. Mas não é uma festa de conclusão: está a ser preparado um Verão diferente, mas sempre juntos. Em Nova Iorque, a Comunidade abriu a possibilidade para aqueles que se queiram oferecer para ajudar.