República Democrática do Congo: a campanha #comidaparatodos atinge as áreas mais afectadas pela Covid

Na República Democrática do Congo, nas regiões do Kivu Norte e Sul, há um ressurgimento da pandemia de Covid 19: há casos crescentes especialmente nas cidades de Goma e Bukavu.



Nestas duas regiões, o estado de sítio foi prolongado e as operações militares continuam a neutralizar os vários grupos armados que actuam contra a população civil. No domingo passado uma bomba explodiu numa igreja em Beni,Kivu do Norte, felizmente sem causar vítimas.



A emergência do vulcão Nyragongo foi resolvida e os muitos deslocados estão agora a regressar a Goma. A combinação de todos estes factores: emergências sanitárias, de segurança e ambientais, no entanto, aumentou a pobreza geral, e o acesso aos alimentos é cada vez mais difícil, como também relatado pelas agências da ONU.

Por esta razão, a Comunidade de Sant'Egidio está a realizar uma campanha de distribuição de alimentos em Bukavu, Uvira e Goma, precisamente para satisfazer esta necessidade, tanto procurando os pobres nos locais onde vivem como organizando a distribuição de alimentos e ajuda médica. Até à data, já foram distribuídos mais de 3000 pacotes, mas a campanha continuará durante todo o mês de Julho, visitando prisões e dispensários.