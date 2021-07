news

Nos Estados Unidos, a pena de morte federal foi suspensa

O Procurador-Geral abre a uma revisão da lei

Procurador-Geral dos E.U.A. Merrick B. Garland suspendeu a pena de morte federal num memorando de 1 de Julho, ordenando uma revisão dos procedimentos. O memorando denuncia o aspecto "arbitrário" da pena de morte e o seu "impacto desproporcionado nas pessoas de cor", preocupações juntamente com outras que "requerem estudo e avaliação cuidadosos por parte dos legisladores".

O apelo à atenção para a continuação do uso da pena de morte nos Estados Unidos é significativo numa altura em que as execuções são retomadas após uma suspensão provocada pela emergência sanitária. A 30 de Junho, a última execução, no Texas, tirou a vida a John Hummel, para o qual uma mobilização internacional, também através da campanha "No Death Penalty" de Sant'Egidio, tinha apelado a medidas alternativas à pena capital.

Documento

Moratorium on federal executions pending review of policies and procedures