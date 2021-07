news

A Comunidade de Sant'Egidio está próxima com carinho do Papa Francisco e deseja-lhe rápidas melhoras. Esta noite lembramo-nos dele de uma forma especial na oração pelos doentes

Com grande carinho a Comunidade de Sant'Egidio está próxima do Papa Francisco nestas horas de internamento no Hospital Gemelli e deseja-lhe rápidas melhoras.



Na oração da noite da Comunidade, hoje dedicada aos doentes, é dado um lugar especial à invocação e ao pedido de protecção pelo Santo Padre, como ele tantas vezes nos convidou a fazer, para que ele possa em breve regressar à saúde para exercer plenamente o seu ministério como pai e pastor.