Covid: a 6 de Julho abre o "Hub Sant'Egidio" para os frágeis e os sem-abrigo

Inauguração do centro criado pela Comunidade em colaboração com o Comissário Extraordinário para as Emergências, a Cruz Vermelha Italiana e a ASL Roma 1. O General Figliuolo estará presente

Na terça-feira 6 de Julho às 16 horas, em Roma, na via di San Gallicano 25a, será inaugurado o Centro de Vacinação de Sant'Egidio contra a Covid-19. A ideia, nascida durante a reunião de 26 de Maio entre os responsáveis da Comunidade e o Comissário extraordinário Francesco Paolo Figliuolo, tornou-se realidade graças a uma sinergia frutuosa com a Cruz Vermelha italiana, a Província de Lácio e, em particular, com a ASL Roma 1. Numa altura em que parece cada vez mais importante e estratégica a protecção da saúde de toda a população, o "Hub Sant'Egidio", no coração de Roma, em Trastevere, através da rede de proximidade com os mais frágeis, desenvolvida ao longo dos anos pela Comunidade, permitirá chegar a todos aqueles que correm o risco de serem excluídos da campanha de vacinação, a começar pelos sem-abrigo.



Na tarde de terça-feira, 6 de Julho, num grande salão situado no complexo do antigo San Gallicano, serão efectuadas as primeiras vacinações. Para a ocasião estarão presentes, a partir de 16, o comissário extraordinário para a emergência Covid-19, o general Francesco Paolo Figliuolo, o presidente da Comunidade de Sant'Egidio Marco Impagliazzo, o presidente da Cruz Vermelha Italiana Francesco Rocca, o conselheiro para a Saúde da Província de Lácio, Alessio D'Amato e o director da ASL Roma 1, Angelo Tanese.



Está previsto um briefing para explicar como a colaboração entre estas diferentes entidades tornou possível a abertura e o funcionamento do novo centro de vacinação dedicado aos mais frágeis.