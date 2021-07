news

Ajuda humanitária aos refugiados do Estado de Benue na Nigéria

pela Comunidade de Sant'Egidio em colaboração com a Embaixada da Bélgica

Esta é a primeira vez que o campo de deslocados internos de Tse-Yandev, localizado ao longo da estrada a norte da cidade de Markurdi, capital do estado nigeriano de Benue, recebe comida e assistência. Alberga 10.000 pessoas que fugiram das suas casas devido a repetidos confrontos. Na Nigéria existe um antigo conflito entre os pastores Fulani - de origem muçulmana - e os agricultores - com maioria cristã - pelo controlo de recursos económicos como a terra e a água. Recentemente, a desertificação, que está a levar as pessoas a procurar terras no sul, e o uso sem escrúpulos de armas, que se tornam um instrumento de violência e roubo, exacerbaram o conflito e tornaram a situação ainda mais dramática.



Os ataques multiplicam-se, muitas vezes tendo como alvo os camponeses, e o conflito está a escalar na lógica da vingança. Isto tem levado milhares de pessoas deslocadas a fugir, que encontraram refúgio no estado de Benue. Mas as condições em que vivem são dramáticas. O alojamento, os serviços sanitários, a saúde e a alimentação são emergências reais.



Um momento importante foi a entrega de uma grande quantidade de ajuda alimentar, que Sant'Egidio pôde distribuir graças a uma doação substancial da Embaixada da Bélgica na Nigéria. No momento da entrega, o embaixador belga Daniel Bertrand, expressou o seu pesar pelas condições de vida muito graves dos residentes do campo, elogiando o trabalho da Comunidade de Sant'Egidio na Nigéria pela iniciativa e proximidade a estas situações de sofrimento.



O responsável do campo, Vev Gabriel, ao receber a generosa doação, expressou a sua alegria afirmando que "reacendeu a esperança entre os sem esperança".